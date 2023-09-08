«Примитивный совок!»: Потапенко не верит, что камчатский лосось обрушит цены

«Такое ощущение, что мы в глубоком совке. Транспортная, складская и комплектовочная логистика – это разный бизнес, а у нас примитивно – произвел, купил, отгрузил и будет снижение. В этой системе координат вообще не принимает участие повышение акциза на топливо, цены на дизель и бензин. Главное у них – цена поставки этого лосося, а может быть там составляющих немного побольше? У вас может быть нулевая цена на лосось, отрицательная, производитель может доплачивать, а цена все равно вырастет в рознице», - сказал Потапенко.

По его мнению, ретейлеры и логисты не виноваты в повышении цен в магазинах.

Глава экологической ассоциации «Русский лосось» Геннадий Жарков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в российских магазинах почти нет дикой семги, а 99,9% того, что мы видим на прилавках, семга аквакультурного происхождения.

