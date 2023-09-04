Депутат Горелкин высказался в защиту «Барби» и «Оппенгеймера»

Он отметил, что в кинокартине про кукольный мир содержится «изрядная порция социальной сатиры», а лента об истории создания ядерного оружия, в котором также исследуется внутренний мира одного из его отцов, несет в себе более чем актуальный на сегодня «гуманистический посыл».социальной сатиры».

Депутат также указал, что «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях.

«Эти фильмы намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)», — заключил Горелкин.

Ранее замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев заявил, что голливудские ленты «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям, отметив, что и без этих фильмов «российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

