Депутат Горелкин высказался в защиту «Барби» и «Оппенгеймера»
Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале заявил, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не являются шедеврами мировой культуры.
Он отметил, что в кинокартине про кукольный мир содержится «изрядная порция социальной сатиры», а лента об истории создания ядерного оружия, в котором также исследуется внутренний мира одного из его отцов, несет в себе более чем актуальный на сегодня «гуманистический посыл».социальной сатиры».
Депутат также указал, что «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях.
«Эти фильмы намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)», — заключил Горелкин.
Ранее замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев заявил, что голливудские ленты «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям, отметив, что и без этих фильмов «российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru