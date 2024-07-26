Сериал «Последний богатырь. Наследие» покажут осенью

Как отмечается, работа на проектом велась около четырех лет. Он будет состоять из восьми эпизодов.

Режиссер Антон Маслов рассказал, что сейчас заканчивается стадия монтажа, которая оказалась очень трудоемкой, так как в ряде серий компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени.

«По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России», - подчеркнул Маслов.

В звездный актерский состав вошли: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева, Владислав Ветров, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, а также Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

Ранее стало известно, что Хабенский вернется к роли следователя Меглина в третьем сезоне сериала «Метод», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

