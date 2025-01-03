Второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший результат по просмотрам за премьерную неделю

Отмечается, что за первую неделю проект посмотрели 68 миллионов раз. Таким образом, второй сезон «Игры в кальмара» обогнал предыдущего лидера - сериал «Уэнсдей», набравший 50,1 миллиона просмотров за первую неделю. К слову, сериал также стал лидером по популярности среди сериалов Netflix во всех 93 странах, где работает стриминг.

Действие второго сезона культового сериала происходит через три года после того, как Сон Ки Хун победил в «Игре в кальмара». Во втором сезоне главный герой хочет найти организаторов ужасной игры, чтобы их остановить.

Ранее индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix, заявив, что сериал «Игра в кальмара» является прямым плагиатом его киноленты «Фортуна», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

