«Головоломка 2» побила рекорды сборов Pixar

«Головоломку 2» официально не показывают в России, при этом ее пиратские показы несколько недель возглавляли список самых успешных релизов.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае легального показа «Головоломка 2» могла бы заработать в России порядка 2-3% от мировых сборов



