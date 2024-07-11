«Головоломка 2» побила рекорды сборов Pixar
Мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате уже $1,25 млрд и стал самым кассовым хитом студии Pixar.
Как отмечает издание Deadline, мультфильму Келси Манна удалось обойти «Суперсемейку» (сборы $1,24 млрд), остававшуюся самой успешной работой Pixar. При этом сиквел «Головоломки» вышел на четвертое место среди самых кассовых мультфильмов всех времен. Здесь лидируют «Холодное сердце 2» ($1,45 млрд), «Братья Супер Марио в кино» ($1,36 млрд) и первая часть «Холодного сердца» ($1,28 млрд).
«Головоломку 2» официально не показывают в России, при этом ее пиратские показы несколько недель возглавляли список самых успешных релизов.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае легального показа «Головоломка 2» могла бы заработать в России порядка 2-3% от мировых сборов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru