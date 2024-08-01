В фильме о «Смешариках» сыграют Ян Цапник и Людмила Артемьева
В фильме «Смешарики. Космическая экскурсия» главные роли исполнят актриса Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир», «Сваты») и актер Александр Лыков («Трудные подростки»). Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».
В фильме также появится Ян Цапник, известный по фильмам «Горько!», франшизе «Лед» и «Баба Яга спасает мир». Создатели рассказали, что уже идет активная фаза съемок, первоначально проходивших на территории парка «Краснодар». Сейчас съемки фильма продолжаются в декорациях киностудии «Мосфильм». По сюжету, Крош и Ежик находят необычное устройство в Ромашковой долине, которое переносит их в игру о будущем, где они оказываются на космическом корабле, направляющемся на Марс. Однако самое интересное начинается, когда они осознают, что это не просто игра.
Сценаристом выступил писатель Сергей Лукьяненко. В беседе с НСН он отметил, что работа над проектом стала для него «одним удовольствием» и шла очень легко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru