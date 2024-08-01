В фильме о «Смешариках» сыграют Ян Цапник и Людмила Артемьева

В ночь на четверг у пользователей по всему миру наблюдались сбои в работе YouTube

Два человека ранены при атаке украинского коптера в Курской области

Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде

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