Алексей Учитель объявил об окончании съемок фильма о Викторе Цое

Планируется, что премьера фильма «Цой» состоится на кинорынке March du Film (Канны) с 22 по 26 июня. Отмечается, что событие пройдет в онлайн-формате, пишет Газета.ru.

Напомним, Алексей Учитель является режиссером фильмов с участием Виктора Цоя «Рок» и «Последний герой». В фильме «Цой» происходят вымышленные события июля и августа 1990 года. Главным героем является водитель «Икаруса», который стал участником смертельноц для Цоя аварии. В фильме заняты актеры: Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.

Ранее российский кинорежиссер Алексей Учитель в эфире НСН поделился подробностями о картине, которая выйдет в прокат в 2020 году.

«Это история о Викторе Цое, которая происходит сразу после его гибели. Не буду раскрывать всех секретов. Фильм – это и роуд-муви, детективная история. Мне кажется, она будет интересна всем зрителям. Предполагается, что фильм выйдет в октябре 2020 года в широкий прокат», - сообщил собеседник НСН.

