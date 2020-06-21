Алексей Учитель объявил об окончании съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель сообщил об окончании работ над третьим фильмом, посвященном музыканту Виктору Цою, сообщает ТАСС 21 июня, в день рождения погибшего певца, которому исполнилось бы 58 лет.

«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму "Цой", который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», - пояснил Алексей Учитель.

Учитель планирует выпустить фильм про Цоя в следующем году

Планируется, что премьера фильма «Цой» состоится на кинорынке March du Film (Канны) с 22 по 26 июня. Отмечается, что событие пройдет в онлайн-формате, пишет Газета.ru.

Напомним, Алексей Учитель является режиссером фильмов с участием Виктора Цоя «Рок» и «Последний герой». В фильме «Цой» происходят вымышленные события июля и августа 1990 года. Главным героем является водитель «Икаруса», который стал участником смертельноц для Цоя аварии. В фильме заняты актеры: Евгений Цыганов, Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.

Ранее российский кинорежиссер Алексей Учитель в эфире НСН поделился подробностями о картине, которая выйдет в прокат в 2020 году.

«Это история о Викторе Цое, которая происходит сразу после его гибели. Не буду раскрывать всех секретов. Фильм – это и роуд-муви, детективная история. Мне кажется, она будет интересна всем зрителям. Предполагается, что фильм выйдет в октябре 2020 года в широкий прокат», - сообщил собеседник НСН.

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ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:ФильмАлексей УчительВиктор Цой
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