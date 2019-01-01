Компания Boeing нашла в своих самолетах дефектные детали

Компания Boeing нашла дефекты у деталей моделей самолетов 737NG и 737MAX. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Федерального авиационного управления США (FAA).

Неполадки выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков. Оказалось, что эти детали могут раньше установленного эксплуатационного срока выйти из строя или треснуть. Отмечается, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете. Однако это не означает потери воздушного судна.

Авиакомпаниям рекомендовано заменить некачественные детали в течение 10 дней.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии 10 марта вскоре после взлета. В результате трагедии погибли 157 человек. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит.

