Компания Boeing нашла в своих самолетах дефектные детали
Компания Boeing нашла дефекты у деталей моделей самолетов 737NG и 737MAX. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Федерального авиационного управления США (FAA).
Неполадки выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков. Оказалось, что эти детали могут раньше установленного эксплуатационного срока выйти из строя или треснуть. Отмечается, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете. Однако это не означает потери воздушного судна.
Авиакомпаниям рекомендовано заменить некачественные детали в течение 10 дней.
Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии 10 марта вскоре после взлета. В результате трагедии погибли 157 человек. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит.
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