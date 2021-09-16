Поэт Воденников сравнил людей с картошкой во фритюре
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
«Сегодня в 05:30 неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — говорится в сообщении.
Дмитрий Воденников: «Опасное и самое страшное, на мой взгляд, когда человек настолько теряет берега, что идет в руки тех, кто должен, по большому счету, его арестовать. Такие вещи меня очень пугают. Я надеюсь, что его найдут и изолируют от общества, потому что это страшно», - отметил поэт.
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Обозреватель Дана Ли Смит в своей статье для портала Eat This, Not That рекомендует в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.
Дмитрий Воденников: «Дорогая, обозреватель Дана Ли Смит, ты лишила нас всего того, что мы так любим. Мы любим ароматизированные йогурты, я уже не говорю про пирожные и кексы. А газировка это то, что мы любили с детства и любим сейчас. Как ужасно, что все, что вкусно - вредно, а все, что полезно - есть нельзя», - давил собеседник НСН.
Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
Врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды или запекать в мундире. "Самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы» - отмечает врач.
Дмитрий Воденников: «Иногда мне кажется, что мы и есть эта картошка во фритюре. Жизнь нас греет, жизнь нас варит, жизнь нас кипятит, нас обсыпает солью разлуки, нас присыпают перцем разочарования или обольщения, и мы выходим из этого горнила какими-то очень глянцевыми, и на первый взгляд вкусными, но, как выяснятся, очень вредными», - сравнил он.
Глава Крыма Аксенов заявил, что в рейтинг доверия молодежи вошло "самое дно"
Исполнитель Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. На втором месте после Моргенштерна расположился певец Егор Крид. Замкнул тройку блогер Антон Птушкин.
Дмитрий Воденников: «Молодежная культура всегда протестная, молодежная культура всегда фриковая. Вспомните того Фредди Меркьюри, это ведь на самом деле, абсолютный фрик. Но я уверен, что глава Крыма знает его, а в юности своей его слушал», - предположил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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