Поэт Воденников сравнил людей с картошкой во фритюре

Дмитрий Воденников: «Дорогая, обозреватель Дана Ли Смит, ты лишила нас всего того, что мы так любим. Мы любим ароматизированные йогурты, я уже не говорю про пирожные и кексы. А газировка это то, что мы любили с детства и любим сейчас. Как ужасно, что все, что вкусно - вредно, а все, что полезно - есть нельзя», - давил собеседник НСН.

