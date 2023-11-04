Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона

Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА», — указали в ведомстве.

Дроны ВСУ были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Накануне ПВО сбила БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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