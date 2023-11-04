Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона
4 ноября 202308:36
Четыре украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА», — указали в ведомстве.
Дроны ВСУ были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Накануне ПВО сбила БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона
- «Высокоточные комплексы» поставили в войска гранатометы и пистолеты-пулеметы
- Reuters: Боевики атаковали авиабазу в Пакистане
- Россию пригласили на совет министров ОБСЕ в Северной Македонии
- В Кузбассе два вагона сошли с рельсов при столкновении машины с грузовым поездом
- WAFA: Израиль разбомбил школу с тысячами беженцев в секторе Газа
- СМИ: Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
- Психолог посоветовала баловать себя и улыбаться для борьбы с хандрой осенью
- Bild: Глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок
- Группировка «Запад»: ВСУ потеряли 125 солдат на Купянском направлении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru