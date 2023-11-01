В России приступят к разработке электроники для дронов в 2023 году
Россия в 2023 году планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в беседе с РИА Новости.
«Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику», — рассказал замминистра.
По словам Шпака, разработку начнут, «не дожидаясь следующего года». Финансирование работ будет осуществляться в рамках программы развития радиоэлектроники.
Замглавы Минпромторга также пояснил, что большинство используемых для производства авиабеспилотников элементов не носят специализированного характера и входят в общеиндустриальную компонентную базу.
Между тем ученые РХТУ имени Менделеева разработали систему «самоуничтожения» для дронов, захваченных противником, сообщает телеканал «360». Запускать механизм самоликвидации позволит внедрение в материал для корпуса дронов воспламеняемых наночастиц металла, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru