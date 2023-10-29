Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Так, на донецком направлении сбито 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Веселое и Спорное.

Также сбито восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников в небе над Черным морем и северо-западной частью Крыма. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки пресечена в ночь на воскресенье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаПВО

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