Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на донецком направлении сбито 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Веселое и Спорное.
Также сбито восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Минобороны ранее сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников в небе над Черным морем и северо-западной частью Крыма. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки пресечена в ночь на воскресенье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru