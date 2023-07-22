Белый дом: Киев теряет значительные силы из-за контрнаступления

Украинские войска несут большие потери при контрнаступлении. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело», — цитирует советника РИА Новости.

Салливан указал, что США прогнозировали тяжелое наступление, подчеркнув, что ВСУ не использовали все имеющиеся силы в боях. Американская сторон консультирует Киев по этому вопросу.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США и союзники по НАТО готовы идти на риски в вопросе военной помощи Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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