Офицер НАТО: украинская армия сдает позиции россиянам

По его словам, наступление ведет Украина, но «контратакуют именно русские». Атламазоглу заявил, что ВСУ теряют позиции на восточных участках фронта.

Россия продвигается вперед на направлении Сватово - Кременная, уточнил он. Офицер констатировал отсутствие успехов у ВСУ.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в четверг сообщил о стабилизации обстановки на пологовско-ореховском и времевском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

