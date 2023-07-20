Офицер НАТО: украинская армия сдает позиции россиянам

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу отметил, что украинская армия оставляет позиции под натиском российских войск вопреки планам контрнаступления. Об этом бывший военный написал в материале для издания 19Fortyfive.

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По его словам, наступление ведет Украина, но «контратакуют именно русские». Атламазоглу заявил, что ВСУ теряют позиции на восточных участках фронта.

Россия продвигается вперед на направлении Сватово - Кременная, уточнил он. Офицер констатировал отсутствие успехов у ВСУ.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в четверг сообщил о стабилизации обстановки на пологовско-ореховском и времевском направлениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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