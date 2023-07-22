Telegraph: Атаки на укрепленную оборону России - единственный вариант наступления для ВСУ
Украинским войскам в рамках контрнаступления остается лишь проводить лобовые атаки на хорошо защищенные позиции России. Об этом пишет полковник британской армии в отставке Ричард Кемп в своей статье для Telegraph.
Эксперт отмечает, что российские вооруженные силы, усиленные за счет мобилизации и обширных оборонительных рубежей, не собираются отступать, и для Киева остается один вариант: начать лобовые атаки.
«Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении ... Это то, о чем должен знать президент [Украины Владимир] Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас», — написал Кемп.
По словам аналитика, стратегия лобовых ударов «критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны», но Украина не может «позволить себе философствовать». Кемп задался вопросом, сможет ли Киев в течение многих месяцев или лет вести кровопролитные атаки на военные оборонительные сооружения РФ — одни из самых обширных в мире.
Ранее Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности признал, что темпы наступления ВСУ не оправдывают ожиданий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб Крыма: Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет
- Шесть мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Марокко
- Telegraph: Атаки на укрепленную оборону России - единственный вариант наступления для ВСУ
- Константинов назвал блефом угрозу Киева устроить Крыму морскую блокаду
- Профессор ВШЭ Бакланов допустил, что Россия перенаправит экспорт зерна по МТК «Север-Юг»
- Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про искусственный интеллект
- В Колумбии подорвали автомобиль возле КПП военной базы
- Вильфанд предупредил о переходе аномальной жары из Европы в Турцию
- Bloomberg: Визит главы МИД Британии в КНР отложили из-за пропажи китайского министра
- ВС России уничтожили группу украинских диверсантов на Купянском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru