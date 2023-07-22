Telegraph: Атаки на укрепленную оборону России - единственный вариант наступления для ВСУ

Эксперт отмечает, что российские вооруженные силы, усиленные за счет мобилизации и обширных оборонительных рубежей, не собираются отступать, и для Киева остается один вариант: начать лобовые атаки.

«Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении ... Это то, о чем должен знать президент [Украины Владимир] Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас», — написал Кемп.

По словам аналитика, стратегия лобовых ударов «критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны», но Украина не может «позволить себе философствовать». Кемп задался вопросом, сможет ли Киев в течение многих месяцев или лет вести кровопролитные атаки на военные оборонительные сооружения РФ — одни из самых обширных в мире.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности признал, что темпы наступления ВСУ не оправдывают ожиданий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

