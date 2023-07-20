Залужный отчитался перед Милли о ходе наступления ВСУ

Залужный заявил, что дал Милли подробный отчет об оперативной обстановке на фронте. По словам главкома ВСУ, в ходе разговора обсуждались поставки Украине техники и боеприпасов.



Газета Politico в среду сообщила, что фокус внимания западных стран смещается с предоставления Киеву новых вооружений на ремонт уже поставленной техники.

По информации Financial Times, участвующие в контрнаступлении украинские военные жалуются на российские минные поля. Издание отметило, что безуспешные попытки их преодолеть подрывают боевой дух ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

