Залужный отчитался перед Милли о ходе наступления ВСУ
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в своем Telegram-канале сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
Залужный заявил, что дал Милли подробный отчет об оперативной обстановке на фронте. По словам главкома ВСУ, в ходе разговора обсуждались поставки Украине техники и боеприпасов.
Газета Politico в среду сообщила, что фокус внимания западных стран смещается с предоставления Киеву новых вооружений на ремонт уже поставленной техники.
По информации Financial Times, участвующие в контрнаступлении украинские военные жалуются на российские минные поля. Издание отметило, что безуспешные попытки их преодолеть подрывают боевой дух ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru