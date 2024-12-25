«Сделка или уничтожение»: В ЕС и России ждут окончания спецоперации в 2025 году
В Европарламенте считают, что конфликт может закончиться только за столом переговоров, а победа Украины невозможна. В Совфеде РФ делают ставку на 2025 год, Киев также признал необходимость переговоров, но «с сильной позиции».
Украинский конфликт может закончиться после передачи России русскоязычных территорий Украины и отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.
«Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», – сказал он в разговоре с «Известиями».
Волгин выразил уверенность в том, что конфликт может завершиться только за столом переговоров, а победа Украины невозможна, несмотря на антироссийскую риторику политиков Запада.
ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО. После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам, отмечал российский лидер.
На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий «на земле» в зоне спецоперации. В свою очередь Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 24 декабря выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется уже в 2025 году, однако будет очень непростым.
«В следующем (2025 - ред. НСН) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович (Путин - ред. НСН), что политика – это поиск компромиссов», – сказала она.
По ее словам, безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы, однако при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 декабря в очередной раз заявил, что никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет, Россия тем временем продолжает спецоперацию и идет вперед.
ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТА И КОМПРОМИССЫ
В мире продолжают обсуждать возможные компромиссы, на которые придется пойти России и Украине. Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН выразил мнение, что компромиссы на переговорах о завершении украинского конфликта могут касаться лишь экономической составляющей вопроса.
«У нас есть конкретные цели, объявленные в начале спецоперации. Президент сказал, что мы их в любом случае достигнем. Территориальные компромиссы… У нас ясно и четко прописаны в нашей Конституции Крым и четыре новые области. Какие уж компромиссы могут найти дипломаты… Может быть, компромиссы, касаемые санкций, энергоносителей. Но я думаю, что, скорее всего, они будут носить экономический характер, нежели политический. Потому что политические цели объявлены ясно, четко и не следует даже думать, что мы можем куда-то уклониться. Какие-то уступки за Курскую область, часть Херсонской, Запорожской областей – это исключено. Думаю, что торг будет идти экономический», – сказал Болдырев.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН подчеркнул, что переговоров с Украиной не может быть, пока Россия не достигнет целей спецоперации.
«Прежде всего, Украина должна выполнить наши условия. Я считаю, что никаких переговоров не может быть до тех пор, пока мы не достигнем цели специальной военной операции. А именно демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае о переговорах не может быть и речи. Мы ни в коем случае не отдадим никаких территорий, это первое. Второе – вести переговоры с Западом… Они всегда нас обманывали. И даже если мы переговоры будем вести и останется недемилитаризованной и неденацифицированной часть Украины, хотя бы только западная, Запад буквально в течение года так напичкает ее вооружением, что мы будем вести более кровопролитные боевые действия. Цели операции необходимо достигнуть во что бы то ни стало», – сказал Соболев.
Ряд лидеров Европы также считают, что конфликт может завершиться в следующем году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 декабря выразил уверенность, что 2025 год станет завершающим в конфликте и отметил, что у него есть всего два возможных исхода.
«Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта», – сказал он.
До этого украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что Киев ждет множество сюрпризов в ходе мирных переговоров. Он допустил, что новые американские власти могут пригрозить Украине лишить ее финансирования и военной помощи, а также потребовать провести парламентские и президентские выборы.
ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ
Президент Украины Владимир Зеленский называл первым пунктом «плана победы» приглашение страны в НАТО. В украинском МИД подчеркивали безальтернативность подобных гарантий безопасности. Советник главы офиса президента Сергей Лещенко 23 декабря признал, что переговоры об урегулировании конфликта неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной.
«Это видение президента находит много поддержки среди наших партнеров», – говорил он.
Украина выступает за реализацию «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, 25 декабря заявил, что Зеленский является главным препятствием перед заключением соглашения по завершению конфликта.
Вместе с тем, по данным газеты The Washington Post, Зеленский постепенно меняет свою риторику относительно возможности проведения переговоров с Россией, чтобы заручиться поддержкой администрации избранного президента США Дональда Трампа. В издании отметили, что ранее Зеленский был непреклонен по вопросу начала переговоров, настаивая на полном возвращении Киеву всех подконтрольных России территорий. Теперь же, указали там, Зеленский заявляет о готовности к переговорам в случае предоставления Западом «гарантий безопасности», одной из которых станет вступление Украины в НАТО.
В то же время европейские политики обеспокоены тем, что Вашингтон с приходом Трампа сократит военное финансирование Украины, ослабив ее позиции на переговорах с РФ. Единственным способом повлиять на ситуацию, по их мнению, станет увеличение собственных расходов на военную помощь Киеву.
Ранее, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киеву предстоит сделать фундаментальный выбор, соглашаться ли на проведение переговоров по разрешению конфликта. В тот же день глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала не подталкивать Украину к переговорам с Россией. По ее мнению, это бессмысленно, необходимо убедиться в гарантиях безопасности Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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