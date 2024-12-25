«Сделка или уничтожение»: В ЕС и России ждут окончания спецоперации в 2025 году

ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ

Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО. После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам, отмечал российский лидер.

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий «на земле» в зоне спецоперации. В свою очередь Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 24 декабря выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется уже в 2025 году, однако будет очень непростым.

«В следующем (2025 - ред. НСН) году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович (Путин - ред. НСН), что политика – это поиск компромиссов», – сказала она.

По ее словам, безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы, однако при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 декабря в очередной раз заявил, что никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет, Россия тем временем продолжает спецоперацию и идет вперед.

ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТА И КОМПРОМИССЫ

В мире продолжают обсуждать возможные компромиссы, на которые придется пойти России и Украине. Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН выразил мнение, что компромиссы на переговорах о завершении украинского конфликта могут касаться лишь экономической составляющей вопроса.

«У нас есть конкретные цели, объявленные в начале спецоперации. Президент сказал, что мы их в любом случае достигнем. Территориальные компромиссы… У нас ясно и четко прописаны в нашей Конституции Крым и четыре новые области. Какие уж компромиссы могут найти дипломаты… Может быть, компромиссы, касаемые санкций, энергоносителей. Но я думаю, что, скорее всего, они будут носить экономический характер, нежели политический. Потому что политические цели объявлены ясно, четко и не следует даже думать, что мы можем куда-то уклониться. Какие-то уступки за Курскую область, часть Херсонской, Запорожской областей – это исключено. Думаю, что торг будет идти экономический», – сказал Болдырев.