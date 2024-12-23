Турция предложила платформу для мирных переговоров России и Украины
Турция готова оказать поддержку мирным переговорам между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews.
Он отметил, что страна готова предоставить помощь, включая гуманитарную, а также содействовать организации переговоров, чтобы способствовать региональной и глобальной стабильности.
Советник президента Украины Сергей Лещенко ранее заявил, что переговоры с Россией стали «неизбежными», однако подчеркнул, что Украина должна быть сильной на этих переговорах. Одним из условий безопасности он назвал приглашение Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил готовность к переговорам, но заявил, что Украина отказывается от диалога. Он также отметил, что Москва не принимает возможности вступления Украины в НАТО, которое является одной из причин начала военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru