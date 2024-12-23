Турция предложила платформу для мирных переговоров России и Украины

Турция готова оказать поддержку мирным переговорам между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews.

Он отметил, что страна готова предоставить помощь, включая гуманитарную, а также содействовать организации переговоров, чтобы способствовать региональной и глобальной стабильности.