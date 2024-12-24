Генерал Болдырев допустил экономические компромиссы на переговорах с Украиной
Россия никогда не уступит территории, которые находятся под ее контролем, отметил в эфире НСН Владимир Болдырев.
Компромиссы на переговорах о завершении украинского конфликта могут касаться лишь экономической составляющей вопроса, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году и будет очень непростым. Вместе с тем, по ее словам, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия. Болдырев отметил, что возможны компромиссы, касаемые санкций и энергоносителей.
«У нас есть конкретные цели, объявленные в начале спецоперации. Президент сказал, что мы их в любом случае достигнем. Территориальные компромиссы… У нас ясно и четко прописаны в нашей Конституции Крым и четыре новые области. Какие уж компромиссы могут найти дипломаты… Может быть, компромиссы, касаемые санкций, энергоносителей. Но я думаю, что, скорее всего, они будут носить экономический характер, нежели политический. Потому что политические цели объявлены ясно, четко и не следует даже думать, что мы можем куда-то уклониться. Какие-то уступки за Курскую область, часть Херсонской, Запорожской областей – это исключено. Думаю, что торг будет идти экономический», - сказал Болдырев.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН подчеркнул, что переговоров с Украиной не может быть, пока Россия не достигнет целей спецоперации.
«Прежде всего, Украина должна выполнить наши условия. Я считаю, что никаких переговоров не может быть до тех пор, пока мы не достигнем цели специальной военной операции. А именно демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае о переговорах не может быть и речи. Мы ни в коем случае не отдадим никаких территорий, это первое. Второе – вести переговоры с Западом… Они всегда нас обманывали. И даже если мы переговоры будем вести и останется недемилитаризованной и неденацифицированной часть Украины, хотя бы только западная, Запад буквально в течение года так напичкает ее вооружением, что мы будем вести более кровопролитные боевые действия. Цели операции необходимо достигнуть во что бы то ни стало», - сказал Соболев.
Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой и ее председателем (Русланом Стефанчуком). При этом сам диалог может вестись в том числе с Владимиром Зеленским, который может вновь пойти на выборы президента и подтвердить свою легитимность, передает «Радиоточка НСН».
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