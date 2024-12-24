Генерал Болдырев допустил экономические компромиссы на переговорах с Украиной

Компромиссы на переговорах о завершении украинского конфликта могут касаться лишь экономической составляющей вопроса, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году и будет очень непростым. Вместе с тем, по ее словам, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия. Болдырев отметил, что возможны компромиссы, касаемые санкций и энергоносителей.