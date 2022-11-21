В Кремле заявили о самостоятельном поиске расстрелявших военнопленных РФ
Российская сторона сама организует розыск причастных к расстрелу российских военнопленных. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что виновные должны быть найдены и понести наказание.
Пресс-секретарь президента также отметил, что вопрос объявления Москвой подозреваемых в международный розыск будет иметь смысл только в том случае, если «будет надежда на эффективность» такого обращения.
Ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту массового расстрела военнослужащими вооруженных сил Украины пленных российских бойцов. Решение было принято по факту появления в сети видео с живыми 11 военными РФ, которых берут в плен представители ВСУ, и последующими кадрами уже с мёртвыми телами пленных.
По версии Минобороны РФ, события разворачивались на территории ЛНР в районе населённого пункта Макеевка. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным оборонного ведомства, пленные были убиты прямыми выстрелами в голову.
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