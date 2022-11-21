В Кремле заявили о самостоятельном поиске расстрелявших военнопленных РФ

Российская сторона сама организует розыск причастных к расстрелу российских военнопленных. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что виновные должны быть найдены и понести наказание.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вопрос объявления Москвой подозреваемых в международный розыск будет иметь смысл только в том случае, если «будет надежда на эффективность» такого обращения.

На Украине пообещали изучить видео с убийством российских пленных в Макеевке

Ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту массового расстрела военнослужащими вооруженных сил Украины пленных российских бойцов. Решение было принято по факту появления в сети видео с живыми 11 военными РФ, которых берут в плен представители ВСУ, и последующими кадрами уже с мёртвыми телами пленных.

По версии Минобороны РФ, события разворачивались на территории ЛНР в районе населённого пункта Макеевка. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным оборонного ведомства, пленные были убиты прямыми выстрелами в голову.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ВСУУбийствоПесков
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