Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского

Заместителями главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского назначены полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, Сухаревский будет отвечать за использование беспилотных летательных аппаратов, а Лебеденко – за работу с новыми технологиями в армии.

Также Зеленский согласовал кандидатуры на должности заместителей генштаба ВСУ – бригадных генералов Владимира Горбатюка (оперативная работа и планирование), Алексея Шевченко (логистика) и Михаила Драпатого (подготовка и тренировка военнослужащих).

Ранее ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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