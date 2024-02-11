Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского

По словам главы государства, Сухаревский будет отвечать за использование беспилотных летательных аппаратов, а Лебеденко – за работу с новыми технологиями в армии.

Также Зеленский согласовал кандидатуры на должности заместителей генштаба ВСУ – бригадных генералов Владимира Горбатюка (оперативная работа и планирование), Алексея Шевченко (логистика) и Михаила Драпатого (подготовка и тренировка военнослужащих).

Ранее ВС РФ нанесли под Харьковом удар по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

