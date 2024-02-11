Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя министра обороны страны Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообтветствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

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«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в документе.

Павлюк сменил на этом посту Александра Сырского, напоминает RT.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире НСН сравнил нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского с генералом Власовым, назвал его «абсолютно управляемым», и призвал Москву закрыть глаза на российское прошлое военачальника.

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ФОТО: РИА Новости
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