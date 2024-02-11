Рогов: Ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас

Старший офицер Вооруженных сил Украины Виталий Черкас ликвидирован в ходе боестолкновения, сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Офис Зеленского: В боевых действиях участвуют 200-300 тысяч военных ВСУ

Это произошло 6 февраля. Отмечается, что в период Крымской весны Рогов покинул Симферополь и примкнул к ВСУ.

Как стало известно ранее, российские силы нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры