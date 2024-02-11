Рогов: Ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас
11 февраля 202401:03
Старший офицер Вооруженных сил Украины Виталий Черкас ликвидирован в ходе боестолкновения, сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Это произошло 6 февраля. Отмечается, что в период Крымской весны Рогов покинул Симферополь и примкнул к ВСУ.
Как стало известно ранее, российские силы нанесли в Харьковской области удар по кафе, где шло застолье украинских офицеров в честь назначения Александра Сырского новым главкомом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru