МИД РФ: Россия предупредила Украину и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ
Москва предупредила как Киев, так и западные страны о последствиях планируемого Украиной контрнаступления, сообщил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
Дипломат предостерег Запад от передачи в адрес бывшей советской республики большого количества современных вооружений. Как отметил замиминистра, это приведет к усилению эскалации и продолжению кровопролития.
Галузин указал, что военные России готовы к любому развитию событий.
Ранее стало известно, что российские удары опустошили запасы ВСУ перед наступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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