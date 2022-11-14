Зеленский во время визита в Херсон заявил, что страна готова к миру

«Мы готовы к миру, но к нашему миру для нашей страны. Это все наша страна, вся наша территория», - приводит издание слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что российские войска ушли из Херсона 11 ноября. На следующий день Киев сообщил о возобновлении работы своих органов власти в городе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

