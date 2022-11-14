Зеленский во время визита в Херсон заявил, что страна готова к миру

Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил, что Украина «готова к миру». Об этом сообщила газета Washington Post.

Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон

«Мы готовы к миру, но к нашему миру для нашей страны. Это все наша страна, вся наша территория», - приводит издание слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что российские войска ушли из Херсона 11 ноября. На следующий день Киев сообщил о возобновлении работы своих органов власти в городе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ХерсонВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры