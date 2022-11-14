Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон

В Кремле не стали комментировать информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ», - сказал Песков в ходе брифинга в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают приезд Зеленского в Херсон.

АР опубликовало кадры привязанных к столбам жителей Херсона

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Зеленский посетил Херсон, который 11 ноября оставили российские военные. По данным, Зеленский сказал военным, что Украина «продвигается вперед» и готова к «миру для всей нашей страны». Позднее кадры визита появились в Telegram-канале Зеленского.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийХерсон
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