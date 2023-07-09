Германия опасается вступления Украины в НАТО
9 июля 202304:02
ФРГ на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс, сообщает The Daily Telegraph.
Германия опасается, что немедленное членство Киева может привести к войне с Россией. Берлин хочет разработать гарантии безопасности для Киева. Вопрос о членстве немецкая сторона намерена фактически заблокировать.
Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме ответили на слова Эрдогана о вступлении Украины в НАТО
- Германия опасается вступления Украины в НАТО
- СМИ: поставки кассетных бомб представляют угрозу для США
- В Нижегородской области произошли отключения электроэнергии
- В ДТП с автобусом в Москве пострадали 12 человек
- Москвича заподозрили в попытке изнасилования двух женщин
- В МИД Украины посоветовали немецкому политику Штегнеру «идти к черту»
- СМИ: Зеленский назначил нового командующего нацгвардией
- «Спартак» уступил «Акрону» во втором товарищеском матче
- Экс-советник Кучмы упрекнул Зеленского за игнорирование беженцев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru