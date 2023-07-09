Германия опасается вступления Украины в НАТО

ФРГ на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс, сообщает The Daily Telegraph.

«Ничего, кроме слов». Украину манят, но не зовут в НАТО

Германия опасается, что немедленное членство Киева может привести к войне с Россией. Берлин хочет разработать гарантии безопасности для Киева. Вопрос о членстве немецкая сторона намерена фактически заблокировать.

Украина заслуживает стать членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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