Пушилин: взятие Угледара может изменить расклад сил на фронте
Взятие Угледара может кардинально поменять расклад сил на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, это обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. «Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — сказал он.
Врио отметил, что взятие Угледара «может стать новым, очень важным для нас успехом».
Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару. По его словам, они взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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