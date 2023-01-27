Пушилин: взятие Угледара может изменить расклад сил на фронте

По его словам, это обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления. «Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — сказал он.

Врио отметил, что взятие Угледара «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Ранее советник Пушилина Ян Гагин заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару. По его словам, они взяли под контроль трассу, ведущую в город из Покровского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

