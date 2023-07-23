WSJ: Запад разочаровался в контрнаступлении ВСУ

В материале говорится, что чиновники США и европейских стран знали о нехватке у Киева средств для наступления. Союзники Украины рассчитывали, что личные качества бойцов ВСУ перевесят недостаток оружия, отметил автор материала Дэниел Майклс.

Журналист обратил внимание, что Россия создала мощные укрепления и обширные минные поля. Действия украинских войск также парализует авиация РФ, сказано в публикации.

По мнению Майклса, затягивание боевых действий негативно скажется на шансах президента США Джо Байдена переизбраться.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что ВСУ несут большие потери при контрнаступлении, передает «Радиоточка НСН».

