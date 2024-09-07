Тюменские санатории увеличили доходы и вошли в федеральный рейтинг
Тюменские санатории в этом году заработали 3,08 миллиарда рублей, говорится на профильном портале санатории-россии.рф.
Таким образом выручка санаториев региона в этом году выросла на 32% по сравнению в прошлым годом.
За первые шесть месяцев 2024 года в санаториях Тюменской области побывали свыше 688 тысяч человек. Средняя стоимость путевки в 2024 году составляет 45 тысяч рублей, в 2023 году путевка в среднем стоила 38 тысяч рублей.
Ранее медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов в пресс-центре НСН заявил, что в санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru