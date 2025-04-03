В Госдуме назвали необходимым участие Овечкина в Олимпиаде
Если сборную России по хоккею допустят до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, то её лидером может стать форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его словам, российский хоккеист может повести за собой национальную команду, потому что в настоящее время «Овечкин — это имя мирового значения».
«Александр всегда был одним из лидеров сборной России, поэтому я уверен, что его участие просто необходимо», — заключил Свищев.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в 2026 году, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru