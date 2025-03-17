В Вашингтоне установят официальные счетчики голов Овечкина

В сообщении говорится, что со счётчиками, которые также появятся в различных национальных музеях, смогут сфотографироваться болельщики.

Также на домашний стадион клуба, за который выступает россиянин, вернут трон «Gr8 Chase». Индикатор на нём будет показывать, сколько голов осталось забить Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

В настоящий момент на счету российского хокеиста 887 шайб. Чтобы побить рекорд канадца ему осталось забить восемь голов.

Ранее в The Washington Times сообщили, что билеты на матчи с участием Овечкина выросли в цене практически в два раза из-за приближающегося рекорда по голам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

