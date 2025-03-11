Овечкин сообщил, что планирует вернуться в московское «Динамо»
11 марта 202504:01
Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил «Спорт-Экспрессу», что не планирует подписывать с клубом новый контракт.
По словам спортсмена, он думает о возвращении в московское «Динамо». «Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — указал он.
Контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до конца сезона 2025-2026.
Хоккеист сократил отставание от Гретцки до 10 шайб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru