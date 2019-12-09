Колосков: Решение WADA не коснется Евро-2020

Ранее сегодня стало известно, что исполком WADA лишил Россию на четыре года права участвовать в Олимпиадах и ЧМ. Помимо этого, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Также Всемирное антидопинговое агентство запретило руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны посещать международные спортивные мероприятия.

Как отмечает РИА ФАН, в частности, выступить на Играх-2022 в Токио и Паралимпиаде смогут только «чистые» российские спортсмены. Однако они вступят под нейтральным флагом. Кроме того, высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, запрещено посещать и принимать участие в крупных стартах в течение указанного времени.

Ранее заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН указал выход из ситуации. Он призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA. Иванов также считает, что российским спортсменам необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.

