Российские боксеры не поедут в Токио под нейтральным флагом
Боксеры российской сборной заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, пишут РИА Новости.
«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал он.
По словам Кремлева, российские боксеры намерены добиваться права выступать под национальным флагом в судебном порядке.
Напомним, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию своего профильного комитета лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. Поводом для этого стало расследование, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это решение поставило крест на возможности российских спортсменов, не замешанных в допинговом скандале, выступать под российским флагом на международных соревнованиях.
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