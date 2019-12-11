Российские боксеры не поедут в Токио под нейтральным флагом

Боксеры российской сборной заявили, что не поедут на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, пишут РИА Новости.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал он.