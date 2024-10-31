Возврат в СССР? Власти спорят об ограничении продажи алкоголя в регионах
Ограничить продажу алкоголя двумя обеденными часами в будние дни намерены в Вологодской области. Об ограничениях задумался и Петербург. Минздрав поддержал инициативу, депутаты спорят, а отрасль заявила о неминуемом росте нелегального сбыта спиртного.
Злоупотребление алкоголем является одним из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи спиртного концептуально можно поддержать, заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.
«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя», – сказал Зыков РИА Новости.
Он указал, что по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. При этом Зыков напомнил, что у властей региона сегодня есть полномочия на введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕТЕРБУРГЕ
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя часами – с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники будет сохранен обычный режим торговли. Новый запрет также не будет работать в барах, ресторанах и гостиницах. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года, сейчас идет подготовка законопроекта.
Филимонов объяснял, что введение запрета связано с большой смертностью в регионе из-за употребления спиртных напитков. Губернатор назвал решение «взвешенным и абсолютно необходимым», так как за год население области стало меньше на 7,5 тысячи человек.
«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связан с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», – рассказал он в разговоре с РИА Новости.
Глава области утверждает, что число страдающих алкоголизмом за год увеличилось на 30%, а количество алкогольных супермаркетов в регионе выросло более чем в три раза.
Позднее стало известно, что и депутаты заксобрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, однако меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области. По словам главы парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению города Александра Ржаненкова, рассматривается возможность ограничения продажи алкоголя по времени, а также отдаления точек продажи от социальных объектов.
«Пока это только тема обсуждения, взгляды (на проблему продажи алкоголя – ред. НСН) разные», – сказал он РИА Новости.
На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя по всей России, следуя примеру Вологодской области, передает РИА Новости. А в разговоре с НСН он заявил, что в выходные продажи алкоголя нужно запретить полностью.
«Я эту инициативу поддерживаю частично, поддерживаю, что в будни надо сократить продажу, но обычный режим по выходным я не поддерживаю. Надо в будни сократить время продажи, а в выходные – запретить полностью, как это сделано во многих странах, включая европейские. Тогда они порядок наведут в регионе. А предложение в этой форме имеет риски, не надо придумывать велосипед. Мы писали письмо именно в Вологодскую область, предложили свою помощь. Я бы не сказал, что они пионеры в этом вопросе. По федеральным планкам у нас запрет действует после 23 часов. Но регионам даны полномочия, кто-то продает алкоголь до 9 часов вечера, в Чеченской республике выделили час на продажу и так далее», – объяснял он.
КРИТИКА ВЛАСТЕЙ И ОТРАСЛИ
Так, инициатива вызвала как поддержку, так и критику депутатов. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что если ограничить продажу алкоголя по всей России, то люди вряд ли «внезапно осознают пагубность водки». При этом, говоря об ограничениях в Вологодской области, он отметил, что можно столкнуться с непониманием и агрессией местных жителей.
«Я сам не пью и всем советую не пускать алкоголь в свою жизнь. Но мой отказ от алкоголя произошел не от запрета, а от моего добровольного стремления избавить жизнь от этой дряни», – сказал он в беседе с Общественной службой новостей.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области является прерогативой региональных властей, в администрации президента подобные инициативы не обсуждаются. Он напомнил, что в Советском Союзе были «различные опыты на этот счет».
«Опыт весьма красноречивый, он очень легко поддается анализу», – сказал пресс-секретарь президента.
В 1985 году в Советском Союзе был введен так называемый сухой закон. В ходе нее были закрыты отделы с алкоголем в продуктовых магазинах и винно-водочные магазины. Производство алкоголя было резко сокращено. Купить спиртное можно было только на определенных торговых точках и только с 14:00 до 19:00 часов.
Инициатива вологодских властей также вызвала резкую критику в отрасли. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с НСН заявил, что если в регионе ограничат продажу алкоголя двумя часами в день, то это приведет к росту нелегального сбыта.
«Скорее всего, это не будет введено. Будет крайняя степень недовольства населения. Более того, продавать собираются в рабочее время, нормальные люди купить алкоголь не смогут. Начнет максимально развиваться нелегальная продажа. То есть, днем кто-то будет скупать, а вечером продавать. Сейчас внесли эту меру наряду с кучей других мер. Скорее всего, вся та куча останется, а эту меру уберут в итоге… Просто чтобы на фоне этой меры все остальное выглядело, так сказать, уже малозначимым. Во всех регионах это одна из форм пиар работы администраций, общественников, законодательных органов. Значит, нужен дополнительный пиар для какой-то цели руководства администрации. Самое неприятное в этом – неуважение к своему населению, к гражданам своего региона», – сказал Дробиз.
При этом он подчеркнул, что потребление алкоголя во всех регионах РФ находится на примерно одинаковом уровне, если не говорить о нелегальном рынке, который невозможно посчитать.
ЖИТЕЛИ НЕГОДУЮТ
Пост вологодского губернатора в Telegram-канале о намерении ограничить продажу алкоголя собрал более 1,4 тысячи комментариев. Есть как поддерживающие идею, так и те жители, кто были крайне возмущены.
«Раздолье спекулянтам!», – пишет пользователь Татьяна.
Другой местный житель заявил, что с 12:00 до 14:00 магазины «будут ломиться».
«Запретами ничего не добиться. Уже проходили при Горбачеве (Михаил, первый президент СССР - ред. НСН), выросла наркомания, нюхачи и т.д. С 12:00 до 14:00 будут ломиться магазины, как раз обеденные перерывы», – написал Владимир Морозов.
В свою очередь местная жительница Александра призвала вместо ограничения продажи алкоголя закрыть все магазины вейпов и запретить их продажу. А пользователь Артем заявил, что власти «наступают на грабли».
«Если честно совсем не правильное решение! Только хуже сделаете еще. Не надо наступать на грабли прошлого и делать сухой закон. Другими методами надо бороться с алкоголизмом! Кто захочет все равно нажрется, будут покупать из под полы, сивуху и т.д. Еще больше смертность будет! Подумайте получше над этим делом!», – заявил он.
Уже в первый год «сухого закона» в СССР водка подорожала в два-три раза, резко выросло потребление самогона, что привело к росту количества отравлений и смертей. Антиалкогольная кампания закончилась к моменту распада Союза, так и не достигнув поставленных целей, передает «Радиоточка НСН».
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