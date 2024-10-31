Возврат в СССР? Власти спорят об ограничении продажи алкоголя в регионах

Он указал, что по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. При этом Зыков напомнил, что у властей региона сегодня есть полномочия на введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕТЕРБУРГЕ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя часами – с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники будет сохранен обычный режим торговли. Новый запрет также не будет работать в барах, ресторанах и гостиницах. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года, сейчас идет подготовка законопроекта.

Филимонов объяснял, что введение запрета связано с большой смертностью в регионе из-за употребления спиртных напитков. Губернатор назвал решение «взвешенным и абсолютно необходимым», так как за год население области стало меньше на 7,5 тысячи человек.

«71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связан с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», – рассказал он в разговоре с РИА Новости.

Глава области утверждает, что число страдающих алкоголизмом за год увеличилось на 30%, а количество алкогольных супермаркетов в регионе выросло более чем в три раза.

Позднее стало известно, что и депутаты заксобрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, однако меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области. По словам главы парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению города Александра Ржаненкова, рассматривается возможность ограничения продажи алкоголя по времени, а также отдаления точек продажи от социальных объектов.

«Пока это только тема обсуждения, взгляды (на проблему продажи алкоголя – ред. НСН) разные», – сказал он РИА Новости.