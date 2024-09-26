В Минфине заявили о заморозке обсуждения продаж алкоголя по интернету
26 сентября 202415:00
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя в России сейчас никак не продвигается, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазонов, сообщает РИА Новости.
По его словам, Минздрав не поддержит данную инициативу, так как, по мнению экспертов ведомства, это приведет к росту потребления алкоголя в стране.
«Поэтому на данный момент обсуждения заморожены», — добавил Сазанов.
Ранее Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу спиртного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru