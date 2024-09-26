В Минфине заявили о заморозке обсуждения продаж алкоголя по интернету

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя в России сейчас никак не продвигается, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазонов, сообщает РИА Новости.

«Минздрав против Минфина»: В России спорят о легализации онлайн-продажи алкоголя

По его словам, Минздрав не поддержит данную инициативу, так как, по мнению экспертов ведомства, это приведет к росту потребления алкоголя в стране.

«Поэтому на данный момент обсуждения заморожены», — добавил Сазанов.

Ранее Роспотребнадзор не поддержал онлайн-продажу спиртного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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