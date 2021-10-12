В России стартовал конкурс на самую необычную дорожную заплатку

Фотоконкурс по итогам дорожного ремонта запустил Общероссийский народный фронт. В нем могут участвовать все желающие. Общественники будут принимать как фотографии, сделанные местными жителями, которые боролись с ямами подручными средствами, так и снимки дорожников, с изображениями «бугров, кочек и ям после ремонта».

Снимок нужно выложить на своей странице в социальных сетях и пометить хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге. Сделать этого необходимо до 31 октября включительно. Полученные сведения будут переданы муниципальным властям, а авторы фотографий получат сувениры.

Ранее Счетная палата сообщила, что использование щебня по старому ГОСТу при строительстве российских дорог позволило бы экономить почти 1,5 млрд рублей расходов федерального бюджета в год.

