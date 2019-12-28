В Госдуме рассказали, когда МРОТ вырастет до 31 тысячи рублей
Экономисты и политики поспорили о влиянии величины МРОТ на качество жизни россиян.
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
МРОТ увеличится с 1 января 2020 года на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Таким образом, выплата станет равна величине прожиточного минимума, установленной во втором квартале этого года.
Как пояснил в эфире НСН экономист Михаил Делягин, определение уровня минимального размера оплаты труда, по сути, ничего не значит.
«Ставка неадекватная. Она отражает прожиточный минимум, и ее установление — техническая процедура, то есть это не осознанное действие. Понятно, что жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами. Это, во-первых, люди, которые не работают, например, матери сидят с детьми. Во-вторых, это значительная часть работающих в серой зоне и работающие на полставки. Во многих местах местные органы власти не могут себе позволить платить людям даже минимальный размер оплаты труда, поэтому в нарушение законов люди получают деньги ниже МРОТ», — сказал собеседник НСН.
В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки. Он считает, что Россия должна бороться за повышение оплаты труда в бюджетной сфере.
«Если государство нанимает очень дешево, платит очень мало, меньше МРОТ даже как-то умудряются набирать людей, то это сигнал для частных работодателей. Они говорят: «Ну что ж, мы тоже будем платить столько же». То есть это не создает соревнования за кадры. Когда государство и бизнес конкурируют за рабочие руки, то это способствует повышению оплаты труда и уменьшению бедности», — отметил глава центра политэкономических исследований.
Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в эфире НСН рассказал, что повышения социальной защищенности через увеличение МРОТ можно ожидать в 2021 году – в год выборов депутатов Госдумы РФ.
«Это правительство, которое представляет раз за разом бюджет накопления резервов вместо того, чтобы выделять средства на решение вопросов, которые ставит президент. Думаю, что предпредвыборый год заставит и правительство сделать реальным МРОТ, т.е. 31 тысячу рублей. Но многое зависит от воздействия наших граждан на правительство путём голосования на выборах», — заключил депутат.
Ранее НСН собрала мнения экспертов относительно потребительской корзины и ее влияния на здоровье человека.
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