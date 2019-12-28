В Госдуме рассказали, когда МРОТ вырастет до 31 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

МРОТ увеличится с 1 января 2020 года на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Таким образом, выплата станет равна величине прожиточного минимума, установленной во втором квартале этого года.

Как пояснил в эфире НСН экономист Михаил Делягин, определение уровня минимального размера оплаты труда, по сути, ничего не значит.

«Ставка неадекватная. Она отражает прожиточный минимум, и ее установление — техническая процедура, то есть это не осознанное действие. Понятно, что жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами. Это, во-первых, люди, которые не работают, например, матери сидят с детьми. Во-вторых, это значительная часть работающих в серой зоне и работающие на полставки. Во многих местах местные органы власти не могут себе позволить платить людям даже минимальный размер оплаты труда, поэтому в нарушение законов люди получают деньги ниже МРОТ», — сказал собеседник НСН.