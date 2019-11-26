Депутат: 50-рублёвые компенсации для семей - это ежемесячный позор

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации. До окончания установленных периодов выплат это пособие продолжат получать те, кому они предназначены.

Как пишет «Коммерсант», правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в эфире НСН назвал 50-рублёвые пособия «позорной и лукавой якобы поддержкой».

«С этим давно надо было покончить. Но отмена 50-рублёвой компенсации не означает отмену поддержки наших мамочек и их детей. Уверен, что теперь будет реальная поддержка. Есть на то замыслы правительства. Не 50 рублей, а МРОТ должен выплачиваться в таких случаях. Это, например, в Москве от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — отметил депутатов.