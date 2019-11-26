Депутат: 50-рублёвые компенсации для семей - это ежемесячный позор
Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» одобрил отмену компенсаций по уходу за ребенком.
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации. До окончания установленных периодов выплат это пособие продолжат получать те, кому они предназначены.
Как пишет «Коммерсант», правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Первый зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в эфире НСН назвал 50-рублёвые пособия «позорной и лукавой якобы поддержкой».
«С этим давно надо было покончить. Но отмена 50-рублёвой компенсации не означает отмену поддержки наших мамочек и их детей. Уверен, что теперь будет реальная поддержка. Есть на то замыслы правительства. Не 50 рублей, а МРОТ должен выплачиваться в таких случаях. Это, например, в Москве от 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — отметил депутатов.
Но решение о повышении пособия на поддержку семей ещё не принято, поэтому граждане на правительство должны оказывать давление политическими средствами, добавил собеседник НСН.
«Это правительство, которое представляет раз за разом бюджет накопления резервов вместо того, чтобы выделять средства на решение вопросов, которые ставит президент. Думаю, что предпредвыборый год заставит и правительство сделать реальным МРОТ, т.е. 31 тысячу рублей. Мы предлагали не до полутора, а до трёх лет выплачивать пособие, естественно, привязав его к сегодняшним ценам и тарифам. Но многое зависит от воздействия наших граждан на правительство путём голосования на выборах», — заключил депутат.
Ранее НСН привела мнение первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой о том, что государство продумывает иные меры поддержки семей.
«Это не просто отмена, осуществленная без принятия мер по поддержке семей с детьми до 1,5 лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так по законодательству при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», - напомнила парламентарий.
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