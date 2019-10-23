Минздрав обвинили в фальсификации майских указов Путина
Глава «Лиги защиты врачей» рассказал НСН, что нужно сделать, чтобы врачи начали получать «путинские» зарплаты.
Половинa врачей Иркутской облaсти не получили в 2018 году зарплaту, предусмотренную мaйскими укaзaми президентa Владимирa Путинa. Эти сведения проверит прокуратура, сообщил гендиректор нaучно-прaктического центрa «Госучет» Ромaн Ерженин. В соответствии с майскими указами, иркутские медики должны были получить зaрплaту в рaзмере 200% от средней по экономике, средний медперсонaл — 100%. Положенную сумму не получают 47,6% врaчей, или 3990 человек в 110 медицинских учреждениях региона.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин заявил в эфире НСН, что медики действительно не получают «путинских» зарплат, хотя по отчетам Минзрава этого не понять.
«Не очень понимаю, как прокуратура может помочь в этой ситуации. Проблема известная. Все отчеты, которые подают региональные органы и то, как отчитывается Минздрав — это, конечно, фальсификат. Указы президента не выполнены, это ясно каждому медработнику и это даже не нужно проверять. Не знаю, какую «липу» подает Минздрав, но по отчетам у него все хорошо», — сказал он.
Чтобы прояснить ситуацию с зарплатами, нужно изменить показатели, по которым идет отчетность, считает глава «Лиги защиты врачей».
«Не должно быть никаких средних цифр, когда рядового врача складывают с главным врачом и кучей его заместителей и показывают, что у всех в среднем хорошая зарплата. Хотя при этом врач продолжает нищенствовать, а чиновники богатеть», — отметил Гальперин.
Помимо этого собеседник НСН предложил установить минимальную гарантированную зарплату для врачей, а главных врачей лишить права распоряжаться зарплатами подчиненных.
«Нужен МРОТ, который позволяет врачу кормить семью и обучаться, поддерживать свой уровень специалиста. Его нужно привести в соответствие с майскими указами, тогда хоть что-то будет понятно. Нужно лишить права чиновников, главных врачей, произвольно распоряжаться зарплатами подчиненных. Потому что мы знаем, что это абсолютно коррумпированная система: таким образом все деньги проходят мимо тех, кому они были предназначены бюджетом», — полагает Гальперин.
По мнению президента «Лиги защиты врачей», зарплата медиков в России должна составлять не меньше 150 тысяч рублей. Причем не только в Москве, но и в регионах.
«Зарплата врача должна быть порядка 150 тысяч рублей. В Москве врач тоже худо-бедно может существовать на эту сумму. Но разница между регионами тоже должна быть нивелирована. Движение, что все едут в Москву на заработки — это очень сильный просчет экономический и системный», — считает руководитель общественной организации.
Массовые увольнения врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда в последнее время произошли в ряде регионов. Семён Гальперин заявил НСН, что видит в таком тренде, прежде всего, большую опасность для пациентов.
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