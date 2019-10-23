Половинa врачей Иркутской облaсти не получили в 2018 году зарплaту, предусмотренную мaйскими укaзaми президентa Владимирa Путинa. Эти сведения проверит прокуратура, сообщил гендиректор нaучно-прaктического центрa «Госучет» Ромaн Ерженин. В соответствии с майскими указами, иркутские медики должны были получить зaрплaту в рaзмере 200% от средней по экономике, средний медперсонaл — 100%. Положенную сумму не получают 47,6% врaчей, или 3990 человек в 110 медицинских учреждениях региона.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин заявил в эфире НСН, что медики действительно не получают «путинских» зарплат, хотя по отчетам Минзрава этого не понять.

«Не очень понимаю, как прокуратура может помочь в этой ситуации. Проблема известная. Все отчеты, которые подают региональные органы и то, как отчитывается Минздрав — это, конечно, фальсификат. Указы президента не выполнены, это ясно каждому медработнику и это даже не нужно проверять. Не знаю, какую «липу» подает Минздрав, но по отчетам у него все хорошо», — сказал он.

Чтобы прояснить ситуацию с зарплатами, нужно изменить показатели, по которым идет отчетность, считает глава «Лиги защиты врачей».

«Не должно быть никаких средних цифр, когда рядового врача складывают с главным врачом и кучей его заместителей и показывают, что у всех в среднем хорошая зарплата. Хотя при этом врач продолжает нищенствовать, а чиновники богатеть», — отметил Гальперин.