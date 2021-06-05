В Гидрометцентре предупредили о начале сезона смерчей в Черном море

Синоптики прогнозируют условия для образования смерчей в акватории Черного моря в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Это очень рано, смерчи возникают обычно, когда температура воды около 25 градусов тепла. Обычно это в августе-сентябре», — поделился метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что раннее появление смерчей — необычно, но не опасно. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра, вихри не будут выходить на побережье.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаРоман ВильфандГидрометцентр РоссииЧерное Море
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