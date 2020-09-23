«Стоять на одной ноге». Навальный поделился планами на будущее

Оппозиционный политик Алексей Навальный, выписанный накануне из клиники в Берлине, сообщил, чем намерен заняться в ближайшее время. По его словам, он займется восстановлением здоровья.

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», - написал политик в Instagram.