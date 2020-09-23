«Стоять на одной ноге». Навальный поделился планами на будущее
Оппозиционный политик Алексей Навальный, выписанный накануне из клиники в Берлине, сообщил, чем намерен заняться в ближайшее время. По его словам, он займется восстановлением здоровья.
«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», - написал политик в Instagram.
Навальный также признался, что восстанавливать ему придется не только тело, пишет «Свободная пресса».
«Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры», — добавил оппозиционер.
Политтехнолог Олег Матвейчев заявил НСН, что видит будущее Навального только в качестве "сакральной жертвы", а оппозиционер Дмитрий Гудков посоветовал политику быть осторожным по возвращении в Россию.
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