Песков указал на неточность Le Monde в публикации о Навальном

Публикация о беседе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона не точна в формулировках. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это понятно, так как в противном случае это означало бы то, что Елисейский дворец поделился записью разговора с журналистами.

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«Газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, иначе это бы означало, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов», - сказал Песков, добавив, что это не соответствует дипломатической практике.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что этого не произошло.

Французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание беседы Путина и Макрона, который состоялся 14 сентября. В ней в частности речь идет об оппозиционере Алексее Навальном. Путин якобы назвал Навального «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии российского лидера, Навальный мог принять сам.

Позднее сам оппозиционный политик прокомментировал эту публикацию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МакронВладимир ПутинАлексей НавальныйДмитрий Песков
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