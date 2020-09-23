Песков указал на неточность Le Monde в публикации о Навальном

«Газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, иначе это бы означало, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов», - сказал Песков, добавив, что это не соответствует дипломатической практике.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что этого не произошло.

Французское издание Le Monde со ссылкой на источники раскрыло содержание беседы Путина и Макрона, который состоялся 14 сентября. В ней в частности речь идет об оппозиционере Алексее Навальном. Путин якобы назвал Навального «простым возмутителем спокойствия в интернете» и шантажистом, а «Новичок», по версии российского лидера, Навальный мог принять сам.

Позднее сам оппозиционный политик прокомментировал эту публикацию.

