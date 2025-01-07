Среди участников СВО: Путин встретил Рождество в храме на Поклонной горе

Патриарх Кирилл ночью 7 января провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве, передают «Известия». Обычно она длится примерно четыре часа. В ходе службы священнослужители исполнили торжественные гимны и молитвы. Рождественские службы прошли и в других столичных храмах, в том числе в храме Вознесения Христова в Сокольниках и в Новодевичьем монастыре. Обычно службы проводят примерно в 500 храмах Москвы.

Владимир Путин ежегодно посещает церковные службы в Рождество. С 2000 года он четыре раза встречал этот праздник в Санкт-Петербурге, три — в Тверской области и четыре — в Москве.

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» И «РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НА ЗАПАДЕ»

7 января зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью НСН заметил, что традиции празднования Рождества в России очень устойчивые. По его словам, сегодня этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются.