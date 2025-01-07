Среди участников СВО: Путин встретил Рождество в храме на Поклонной горе

Глава государства встретил один из главных православных праздников в окружении волонтеров, а также участников СВО и членов их семей. 

7 января православные христиане отмечают Рождество. Это торжество знаменует начало земной жизни Христа. В этот день президент России Владимир Путин по традиции посетил церковные службы.

Депутат Миронов пожелал россиянам «мирного неба с нашей победой»

КАК ПУТИН ВСТРЕТИЛ РОЖДЕСТВО

Сначала российский лидер прибыл на рождественское богослужение в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, где встретил праздник в окружении участников спецоперации, волонтеров и членов их семей. С ними президент уже встречался в рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи.

Среди них были ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров и его племянница, действующий участник спецоперации Василий Плохих с супругой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с матерью. Рождественское богослужение также посетили другие участники встреч президента с семьями, включая слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

«Будьте здоровы и любите»: Актер Юрий Чернов пожелал россиянам счастья в 2025 году

Путин поздравил россиян, подчеркнув, что религиозные организации вносят значительный вклад в укрепление института семьи.

«Этот светлый праздник дарит верующим радость и надежду. В рождественские дни мы всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

После рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца Путин отправился в храм Христа Спасителя, где поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством. На кадрах, распространенных СМИ, видно, как глава государства пожимает руку патриарху и разговаривает с ним.

«Переживем!»: Теледоктор Мясников пожелал россиянам встречать 2025 год с надеждой

Патриарх Кирилл ночью 7 января провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве, передают «Известия». Обычно она длится примерно четыре часа. В ходе службы священнослужители исполнили торжественные гимны и молитвы. Рождественские службы прошли и в других столичных храмах, в том числе в храме Вознесения Христова в Сокольниках и в Новодевичьем монастыре. Обычно службы проводят примерно в 500 храмах Москвы.

Владимир Путин ежегодно посещает церковные службы в Рождество. С 2000 года он четыре раза встречал этот праздник в Санкт-Петербурге, три — в Тверской области и четыре — в Москве.

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» И «РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НА ЗАПАДЕ»

7 января зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью НСН заметил, что традиции празднования Рождества в России очень устойчивые. По его словам, сегодня этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются.

«Главное — остаться Человеком!»: Вадим Самойлов пожелал россиянам быть добрее

«Радость этого праздника главным образом в богослужении, переживании чуда боговоплощения, когда Бог становится человеком. Традиции его празднования очень устойчивые, их не удалось окончательно разрушить даже в советское время. Рождественские традиции похожи на Востоке и Западе. Традиции, связанные с подарками, с общением с близкими, с поздравлениями даже малознакомых людей — это все общехристианские традиции. К сожалению, они разрушаются на Западе, а у нас, наоборот, восстанавливаются после безбожного периода», - сказал он.

В свою очередь иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) в беседе с НСН подчеркнул, что Рождество можно по праву назвать самым большим и самым детским праздником в православии, который важнее Нового года.

«Баловать и учиться!»: Юрий Грымов пожелал россиянам купаться в любви в Новом году

«Рождество у меня, конечно, ассоциируется с монастырем. В Рождество чувствуешь себя ребенком, можно сказать, что это самый детский праздник в православии и самый большой, потому что это день рождения Иисуса Христа. Также в Рождество братия поет колядки — особый жанр околоцерковных песнопений, исполняемых в том числе детьми, которые ходят колядовать. Естественно, Рождество важнее Нового года, поскольку Новый год — это всего лишь календарная дата», - рассказал он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что из европейских политиков Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством лишь главе Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Российский лидер также прислал поздравительные телеграммы президентам стран СНГ, Бразилии, Венесуэлы, Китая, КНДР и Турции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПравославиеХрам Христа СпасителяПатриарх КириллРождествоВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры