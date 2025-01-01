«Переживем!»: Теледоктор Мясников пожелал россиянам встречать 2025 год с надеждой
1 января 202507:00
Дарья Казакова
В новом году важно оставаться здоровыми и не впадать в пессимизм, поделился с НСН Александр Мясников.
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН сообщил, что уходящий 2024 год запомнится ему путешествиями и работой на телевидении.
«Главный итог 2024 года в том, что я его пережил. Надеюсь, что следующий год тоже переживу, и далее – как получится. Несмотря ни на что 2024 год был хорошим годом. Я ходил в Гималаи, путешествовал, общался с разными людьми. В основном все мои поездки были по стране, я, конечно, совмещал работу с рыбалкой, не могу приехать на Алтай, на Камчатку, на Дальний Восток, и не сплавать куда-то. Для меня это самые приятные события и воспоминания. Также хотел бы отметить мою телевизионную деятельность. Когда я начинал ее, не думал, что это станет моим основным занятием, и уж точно не думал, что это будет приносить мне удовольствие. Однако это так, я очень рад, что удается продолжать эту работу» - заявил он.
Собеседник НСН также поздравил россиян с наступающим Новым годом.
«Желаю всем честно выполнять свой долг, быть здоровыми, никогда не впадать в пессимизм, не загадывать что-то особенное на будущее, просто смотреть с надеждой. Тогда надежда оправдается. С Новым годом!», - сказал он.
Ранее Мясников сообщил «Радиоточке НСН», что существует три вещи, которые могут сокращать жизнь человека: отсутствие физической активности, неправильное питание и вредные привычки, включая алкоголь и курение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru