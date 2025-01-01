«Главное — остаться Человеком!»: Вадим Самойлов пожелал россиянам быть добрее

В наши дни мир переживает время глобальных преобразований и возможностей, главное же для каждого человека — меняться в сторону добра и справедливости и в любых обстоятельствах оставаться Человеком. Об этом НСН заявил сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

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По словам музыканта, сегодня человечество живет в эпоху перемен, в которой важно не растерять нравственные ориентиры.

«Дорогие друзья, всех вас поздравляю с Новым годом! Нам довелось жить в очень непростое время испытаний, больших преобразований в стране и в мире. С другой стороны, сейчас появляется очень много возможностей. Желаю вам, что бы ни происходило, помнить о том, что главные изменения в человеке — изменения в сторону добра и справедливости. Надо стараться поступать по совести, проявлять милосердие к людям, быть Человеком. Это главная трансформация, которая необходима каждому человеку и миру в целом», — считает он.

Ранее лидер группы «Крематорий» Армен Григорян заявил, что надеется, что в 2025 году мир станет справедливее.

