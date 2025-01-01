«Будьте здоровы и любите»: Актер Юрий Чернов пожелал россиянам счастья в 2025 году

«Хочется всем нам, живущим в этой прекрасной стране, которая называется Россией, пожелать счастья, мира и благополучия. Будьте живы и здоровы, любите и берегите друг друга», - сказал он.

Как добавил актер, 2024 год у него был наполнен знаковыми событиями.

«Я в этом году отметил свой юбилей дважды. В 2024 мне исполнилось 75 лет, и в конце декабря будет 50 лет, как я работаю на сцене театра. То, что я служу в театре и имею возможность выходить на сцену, для меня самое важное. Также то, что живы мои родные и близкие. Дети и внуки, правнуку уже третий год пошел – это счастье», - пояснил собеседник НСН.

Юрий Чернов – советский и российский актер театра и кино, известный по ролям в фильмах «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «После дождичка в четверг» и других.

Ранее народный артист России Эммануил Виторган призвал россиян быть добрее в 2025 году. Как уточнил актер, его главное желание состоит в том, чтобы в предстоящем новом году всем жилось хорошо, напоминает «Радиоточка НСН».

