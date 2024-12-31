Депутат Миронов пожелал россиянам «мирного неба с нашей победой»

Депутат ГД Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что в уходящем году Россия удивила всех «Орешником», и поделился своим традиционным новогодним стихотворением.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что для него 2024 год ознаменовался долгожданным переломом хода СВО в пользу России, а также применением российской баллистической ракеты «Орешник».

«Уходящий год был непростой, но что было хорошего? Конечно, убедительная победа нашего президента Владимира Путина. Он набрал 87,28% - это рекорд. Также мы видим перелом в рамках специальной военной операции, который произошел в этом году. Он дает надежду на то, что в 2025 году мы увидим победу наших ребят. Ну и, конечно, не могу не вспомнить про «Орешник», который неожиданно для всех, для блока НАТО, прилетел куда надо, и никто не думал, что у нас есть такое оружие», - отметил он.
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Также депутат поздравил россиян с Новым годом и поделился, что каждый год, подводя итоги, сочиняет символичное четверостишие.

«У меня есть такая традиция, ей, наверное, уже 20 лет. Накануне каждого Нового года я сочиняю четверостишие, где первые две строчки посвящаю уходящему году по восточному календарю, а две завершающие строчки - наступающему:

Дракон врага весь год громил,

По-честному, потом, предупредил:

Змея фашиста и приспешника

Накроет веточкой «Орешника».

С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, радости, любви, чтобы все у нас получалось. И самое главное, скорее нам мирного неба над головой с нашей победой!», - поздравил он.

Ранее участник петербургской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в эфире НСН пожелал россиянам быть добрыми и отзывчивыми, а также просто замечательной во всех отношениях жизни.

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ФОТО: t.me/mironovonline
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