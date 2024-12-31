Депутат Миронов пожелал россиянам «мирного неба с нашей победой»

Также депутат поздравил россиян с Новым годом и поделился, что каждый год, подводя итоги, сочиняет символичное четверостишие.

«У меня есть такая традиция, ей, наверное, уже 20 лет. Накануне каждого Нового года я сочиняю четверостишие, где первые две строчки посвящаю уходящему году по восточному календарю, а две завершающие строчки - наступающему:

Дракон врага весь год громил,

По-честному, потом, предупредил:

Змея фашиста и приспешника

Накроет веточкой «Орешника».

С наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, радости, любви, чтобы все у нас получалось. И самое главное, скорее нам мирного неба над головой с нашей победой!», - поздравил он.

Ранее участник петербургской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в эфире НСН пожелал россиянам быть добрыми и отзывчивыми, а также просто замечательной во всех отношениях жизни.

