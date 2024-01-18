Строители завершили реконструкцию мастерских Большого театра России

Реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра России и здания бывшей котельной для последующего оборудования цеха по ремонту деревянных, клавишных и медных музыкальных инструментов завершена в Петровском переулке (ЦАО). Работы были выполнены в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в восстановленном производственном корпусе появились макетная, слесарная и столярная мастерские, помещения для производства обуви и одежды, бутафорский цех, типография, красильня, химчистка и прачечная. Кроме того, в здании оборудовали подземный паркинг.

Глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил завершение первого этапа реконструкции мастерских Большого театра. Он добавил, что на втором этапе, который будет реализован в 2024 году, будут построены гостиница и оздоровительно-реабилитационный центр.

Программа комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы ежегодно формируется с 2011 года на основании госпрограммы «Градостроительная политика», которую принял столичный мэр Сергей Собянин.

